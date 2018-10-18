馬英九指高屏「又老又窮」 網友怒：最沒資格說三道四

2018-10-18 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九17日南下屏東為黨籍參選人輔選，他在致詞時表示，屏東某方面也跟高雄市長參選人韓國瑜眼中的高雄很像，都是「又老又窮」，因此推薦黨籍屏東縣長參選人蘇清泉，認為他是最佳的CEO人才。許多網友聽聞則感到憤怒，怒批馬英九「總統當8年還敢講」、「你最沒資格說三道四」。

馬英九在造勢晚會致詞時表示，屏東縣在民進黨執政20年來人口減少、產業衰落，他也贊同日前韓國瑜描述民進黨20年來把高雄變成「又老又窮」的說法，因為「屏東在有些方面也很相近『又老又窮』的情況」，所以就需要國民黨蘇清泉這種有能力且腳踏實地的人來翻轉。他更直言，若非國民黨執政，屏東會繼續衰落。

馬英九這一番話也引起PTT網友熱烈討論，許多人留言怒批「一個前總統如此評論自己曾經治理下的國土？」、「你X媽最沒資格對南部說三道四的就是你」、「當初馬在當的時候，有幫南部培養什麼人嗎」、「笑死人 國民黨何時關心過南部了 只有選舉」、「馬英九好意思講？」、「這傢伙當8年總統你敢信」。

民進黨屏東縣立委莊瑞雄聽聞馬英九這番話更是譏諷，「前元首有資格數落？」他認為屏東發展最嚴重的停滯期，就是馬執政的那8年，原先爭取延伸到屏東的高鐵也被馬給擋下，當時執政重北輕南還撇責，沒想到現在為了選舉，竟把該負的責任拿來攻擊對手，完全無法苟同、也不敢恭維這位曾任國家元首的人格。