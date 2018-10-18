全台縣市議員候選人涉案名單曝光 網友驚：有殺人的！

時代力量今天舉行「第二波全台縣市議員候選人涉案紀錄大公開」記者會。（圖擷自時代力量臉書）

2018-10-18 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕2018選舉已進入倒數，時代力量今（18）天舉辦記者會，公布全台縣市議員藍、綠營以外候選人的涉案紀錄名單，共有66人涉案，涉案內容從賄選、貪污到殺人都有。

時代力量今天舉行「第二波全台縣市議員候選人涉案紀錄大公開」記者會，除了將過程用網路直播，也在臉書貼出2018議員無黨籍、藍綠以外政黨候選人涉案一覽表。資料中共有66位議員候選人涉案，以人次來算則有92人次，罪名包括貪污、賄選、酒駕、恐嚇取財、殺人等。

時代力量指出，這次選舉聽到很多年輕人表示對縣市首長人選不滿，因此不想去投票了。時力呼籲大家，若對縣市長人選不滿意，更應該認真選出能有效監督的好議員，「懇請各位支持改革的朋友站出來，一同加入改造地方政治的行列，從謹慎投下議員這一票開始。」

許多網友看到無黨籍、藍綠以外政黨候選人涉案一覽表後都熱議，「哇靠有殺人的！」、「殺人選議員...」、「哇，還有偽造美金的哦，這個厲害了！」、「低能兒投給他們的啊。」

時代力量公布全台縣市議員藍、綠營以外候選人的涉案紀錄名單。（圖擷自時代力量臉書）

名單中共有66人涉案、以人次計算有92人次。（圖擷自時代力量臉書）

涉案內容從賄選、貪污、組織犯罪到殺人都有。（圖擷自時代力量臉書）