孤立台灣！中國深化影響力 卻造成拉美國家債台高築

美國國會美中經濟暨安全檢討委員會今天公布一份報告顯示，中國近年來在強化拉丁美洲與加勒比海地區的經濟、外交與軍事參與。（法新社資料照）

2018-10-18 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission，簡稱USCC），今天公布一份報告顯示，中國近年來在強化拉丁美洲與加勒比海地區的經濟、外交與軍事參與，為拉美國家造成債務負擔，另外還特別提到中國在該地區孤立台灣外交。

綜合媒體報導，美中經濟暨安全檢討委員會這份長達65頁的「中國與拉丁美洲暨加勒比海地區往來」報告，闡述過去10年來，中國在拉丁美洲深化經濟、外交與軍事參與，成為該地區最大的債權國和第二大貿易夥伴，僅次於美國。

報告列舉中國在拉美地區的主要4大目標，第一，確保中國取得拉美地區豐富的天然資源和消費市場；第二，獲得拉美地區國家對中國外交政策的支持；第三，塑造拉美國家對中國的印象和看法；第四，增加中國在拉美地區的地緣政治影響力。拉美國家與中國更緊密的連結，可能會減少美國在該地區的影響力，加深拉美國家對中國經濟依賴，為拉美國家造成債務負擔。

報告提到，2000年至2018年期間，中國企業在拉美地區參與多達91個大型基礎建設項目，目前已有42個項目完工，顯示中國在該地區提供資金或技術服務上，都扮演舉足輕重的角色。雖然增強區域一體化和刺激經濟增長，但其他項目適當成本效益分析，從中國貸款的國家背負無法償還的高息貸款，可能造成持續的債務負擔，威脅長期經濟增長。中國政府還加強與拉美國家的雙邊關係，目前已有9個拉美國家支持中國的「一帶一路」倡議。

報告還特別提到，中國在休兵8年之後，再次重啟對台灣在該地區外交孤立策略，在台灣的17個邦交國中，拉美地區國家占9個。1年之內，相繼讓巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多與台灣斷交，轉而與中國建交。