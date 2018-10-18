2018全球競爭力報告 WEF：台灣是「超級創新國」

台灣獲世界經濟論壇（WEF）評為「超級創新者」，經濟部政務次長龔明鑫（前排中）昨日出席智慧城鄉眾智成城交流大會，希望公私部門持續合作，在創新上持續精進。（中央社）

2018-10-18 06:26

〔記者吳佳穎／台北報導〕瑞士世界經濟論壇（ＷＥＦ）昨公布「二○一八年全球競爭力報告」，台灣在一百四十個評比國家中排名十三、亞太地區排第四；且台灣與德國、美國、瑞士是唯四在「創新能力」得到八十以上高分的國家，獲ＷＥＦ評為「超級創新國（super innovators）」，另在「總體經濟穩定」項目與三十一個經濟體並列第一。

創新能力80分以上 與德美瑞士並列

ＷＥＦ今年採用新的「全球競爭力指數4.0」，分環境便利性、人力資本、市場及創新生態系統四大類別進行評比。全球前三強為美國、新加坡、德國；台灣在亞太地區僅落後新加坡、排名第五的日本、第七的香港。韓國排名十五、中國二十八。

對台灣在創新生態系統類別的中項指標「創新能力」獲得高分，國發會主委陳美伶引述台積電創辦人張忠謀說法「企業沒有創新就沒有競爭力」，國家如果沒有持續創新也將失去競爭力，「打造創新環境是數位時代競爭力關鍵」。

不過，評比的「創新能力」似乎與民眾認知的「矽谷創新環境」有落差；陳美伶表示，新創不完全等同於新科技，而是利用科技產生的新商業模式，目前台灣很多新創是在生醫、能源、點子商務等產業。她指出，這次在「研發支出占ＧＤＰ之比重 」細項排第五，顯示台灣正持續投入研發，在科技人才培育成績也相當不錯。

在整體「創新能力」細項中， 台灣專利權數量（第二）、研發支出占ＧＤＰ（國內生產毛額）比重（第五）、產業群聚完善發展的普遍程度（第五）、以共同發明方式擁有國外專利權數量（第五）等，均表現亮眼。

開辦新事業效率低 一站式服務改進

此外，台灣在「總體經濟穩定」評比項目，與三十一個經濟體並列第一；該評比項目細項「通膨率」、「政府債務占ＧＤＰ比率變動」，台灣皆排名第一。國發會指出，顯示政府在維持物價穩定、財政管理上極具成效。

至於台灣有十四個細項列為弱勢項目（排名六十之後），其中「開辦新事業需要的天數」排名六十，陳美伶表示，目前台灣成立新公司手續繁瑣，經濟部正持續與相關部會界接，未來有望提供「一站式服務」，縮短公司成立時程。