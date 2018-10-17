競選總部出新招 蔡秋敏設花牆、陳威成變文青咖啡館

暱稱「小威招待所」的虎尾鎮長參選人陳威成競選總部。（記者廖淑玲攝）

2018-10-17 19:20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年底5合1大選日愈逼近，為吸引各年齡層的選民到競選總部坐坐，各參選人競選總部各出奇招，雲林縣議員參選人蔡秋敏設美麗花牆、虎尾鎮長參選人陳威成變身文青咖啡館，大大顛覆一般人印象。

爭取三連霸的蔡秋敏在虎尾安溪里競選總部設置一大片花牆，讓整個傳統的三合院亮了起來，還吸引年輕人到此打卡拍照，加上她特製的文宣大扇子，增加不少話題。

蔡秋敏說，因為她的競選總部設在自家的三合院，是在比較鄉下的地區，因此有熱情的支持者特別為她設計完成，讓她相當感動，尤其希望能藉此吸引年輕人到競選總部走動。

陳威成競選總部在虎尾鎮福民路1號暱稱「小威招待所」，乍看有如咖啡館，完全跳脫傳統競選總部，讓人眼睛一亮，陳威成邀大家來喝咖啡「提政見他實現」。

陳威成說，這座堪稱全台最「潮」的競選總部，內外都以黑白色調為主，大型看板採漫畫風，內部還有精采壁畫，黑白線條呈現俐落空間感，呈現1920年代虎尾街景回應虎尾郡設立時的日治大正年間的浪漫風格。

蔡秋敏（左）在競選總部設置美麗花牆，吸引年輕選民注意。（記者廖淑玲攝）

雲林縣議員參選人蔡秋敏在競選總部設美麗花牆，讓人眼睛一亮。（記者廖淑玲攝）

蔡秋敏競選總部的花牆還吸引年輕人到此打卡拍照。（記者廖淑玲攝）

雲林縣議員參選人蔡秋敏在競選總部設置一大片美麗花牆，成為新亮點。（記者廖淑玲攝）

虎尾鎮長參選人陳威成邀大家來競選總部喝咖啡「提政見他實現」。（記者廖淑玲攝）