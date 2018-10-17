讚藍委批綠營 吳敦義稱KMT執政時幾乎沒有兇殺案

國民黨主席吳敦義表示，過去國民黨執政時幾乎沒有發生兇殺以及慘不忍睹的暴力案件，但在蔡政府執政兩年多來全都已經發生。（資料照）

2018-10-17 14:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午主持立法院黨團幹部佈達授證典禮致詞時，肯定藍軍立委雖然在立法院居於少數，但遇到強悍且接近獨裁的民進黨政府，仍能將士用命，表現得非常「有骨頭」、「有原則」，他並期許所有藍委要在這次九合一選舉中幫忙助選，讓國民黨圓滿成功。

吳敦義並批評民進黨政府「花錢如流水」，可以在國家負債5兆元的情況下，隨意動用7千4百多億元，並且集中用在桃園市、台南市、高雄市、彰化縣，各花1千億元以上，就只是為了拼選舉，完全不計民脂民膏。

吳敦義表示，現在景氣依然不好，勞工最怕的「無薪假」，現在人數已經多達3千8、9百人以上，是3年來最寒冷景氣，而且今後可能還會更寒冷。

吳敦義還說，蔡政府執政兩年多，邦交國已經斷了5國，而且從國際情勢、兩岸關係以及經濟能否成長、社會能否穩定來看，其實都是負面的，過去國民黨執政時幾乎沒有發生兇殺以及慘不忍睹的暴力案件，但在蔡政府執政兩年多來全都已經發生，社會充滿暴力，經濟停滯不前，而且政府不合法，兩岸關係又陷已讀不回，國民黨還遭受民進黨的清算鬥爭。

他讚許立院黨團成員擔負重責，扮演起碼的制衡力量，而且這次選舉每位立委都是重要助選員，希望大家一起讓九合一選舉可以圓滿成功。