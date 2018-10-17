重陽節再批柯文哲砍敬老金 丁守中重申上任後馬上恢復

國民黨台北市長參選人丁守中（記者簡惠茹攝）

2018-10-17 10:49

［記者簡惠茹／台北報導］今天是重陽節，國民黨台北市長參選人丁守中再度痛批台北市長柯文哲太刻薄，取消重陽敬老金，丁守中今天受訪表示，他上任當市長一定馬上恢復

丁守中今天上午前往電視台專訪前，接受媒體聯訪時表示，柯文哲太刻薄，老人政策方面完全不用心，全台灣都有的重陽敬老金都被柯取消，65歲到70歲的健保補助也取消，丁守中當市長馬上恢復長輩相關權益。

丁守中指出，最近有媒體報導，台北做為養老的城市排名在六都之末，這是台北的恥辱，將來他會用各種鼓勵獎勵手段，增加安養中心、日間托老中心、市立醫院慢性病床，和照顧服務員員額。

丁守中批評柯文哲拿了中央補助卻還回去一半，他說，去年中央補助台北市6.55億元的長照2.0經費，可是台北市政府執行力不到一半還退回，就是因為照顧服務員員額不足，柯文哲愧對老人。

丁守中提出他自己的老人安養政策，他說，台北市老人多半居住在4、5層樓的老舊公寓，爬樓梯都爬不動了，沒錢換有電梯的房子，所以他會大幅推動都市更新，用最大的容積獎勵幫助市民不必花錢就能舊房子換新房子，住的更安全舒適不用爬樓梯。

此外，丁守中分析，因為東南亞國家和中國經濟發展快速，將來大家可能請不起外勞，以後可能需要長者照顧長者，而65歲有活動力照顧人的長者約84%，8、90歲比較需要人照顧的約16%，他會比照日本歐洲，推動銀髮長輩志工服務時間銀行，讓比較年輕有活動力的長者照顧銀髮族。丁守中還提出青銀共居、補助晨間團體和長青會，從預防醫學角度，鼓勵長輩出外運動交朋友。