九合一大選員警投票權 徐國勇：內勤支援外勤減少影響

2018-10-17 09:45

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選將綁9件公投案，規模可觀，警力需求大，內政部長徐國勇今在立法院內政委員會會前受訪表示，對於選舉當日警察的投票權，以儘量不影響的方式處理，由內勤支援外勤，讓外勤有時間去投票，但不可避免過去最少還是有11%警察受到影響。

徐國勇表示，1124投票日當日跟以前不一樣，有多件公投案，警察會更辛苦，一大早要領選票、押送選票、保護選票，但對於警察參與當日投票仍有規劃，以儘量不影響的方向去處理，由內勤去支援外勤，讓外勤有時間去投票，然後再回來執勤，但不可避免還是會有人受影響。

徐國勇說，以前曾經最低時有11%警察受到影響，有的是因為勤務跟住家設籍比較遠，可能戶籍在金馬，卻在台灣本島工作，要投票就比較困難﹔但以金門為例，金門員警有七成是在地人，內勤支援外勤，公民權行使就不會受影響，除非不投票，但不投票也是個人自由。

警政署長陳家欽受訪時表示，完全尊重員警休假的權益，選舉警力很吃緊，同仁很辛勞，會給同仁比較好的補休，會看整個情形，給各縣市警察局做統一律定，有休假也會有加班費，補休會按往例辦理，絕對不會讓同仁吃虧，希望同仁全力投入這次投開票所的警衛工作跟治安維護。

對於本次選舉會有多少警察被影響無法投票？陳家欽說，預估在一成左右，警政署鼓勵同仁在空檔時輪流去投票。對於有學者質疑選舉停休影響員警投票權，陳家欽指出，該學者不太了解實際運作的狀況，但尊重其論述。

此外，媒體也詢問高雄市長選戰，民進黨高雄市長候選人陳其邁提告支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜的小編，及韓國瑜女兒被肉搜的事件，徐國勇指出，選舉就讓候選人自己處理本身的事情，如果有檢舉就依法處理，行政中立，對於候選人的動作，他不做評論。