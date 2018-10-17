屏東縣長3人、議員102人參選 後天抽號次

2018-10-17 09:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕下月舉行的地方公職人員選舉，經中選會審定，屏東縣長部分有3人參選、縣議員共有102人參選，後天（19日）在屏東縣政府南棟大樓301室舉行號次抽籤。

屏東縣選舉委員會今天（17日）表示，經中央選舉委會16日召開委員會議審定，屏縣除了申請登記縣議員第一選舉區候選人秦鴻明，因同時申請登記為屏東市永安里里長候選人，其登記均無效，不准予登記外，縣長候選人3名及102名縣議員候選人均符合規定，准予登記。

屏縣選委會表示，依規定通知准予登記的候選人於10月19日上午參加抽籤，抽籤地點在屏東縣政府南棟大樓301室舉行，分為3個場次，先辦理縣長候選人抽籤，再依縣議員第1選舉區至第16選舉區的順序辦理及進行抽籤，其中第12選舉區因僅有1位候選人，其號次為1號，免辦抽籤外，其餘抽籤順序依各該選舉區候選人登記完成的日期及時間為先後依據。

未親自到場參加抽籤的候選人，得委託他人持候選人本人委託書代為抽籤，候選人未親自參加或未委託他人代抽，或雖到場經唱名3次後仍不抽籤者，由主持人代為抽定。經抽定的姓名號次，候選人不得提出異議或要求調換。受限於場地空間及為維持抽籤會場秩序和維護會場設備，除候選人外，其他陪同人員以縣長選舉30人、縣議員選舉2人為原則，由選委會發給候選人出席證及陪同人員參觀證。