不滿議員參選人文宣有「習近平」 他撕毀競選布條

年近八旬的邱姓老翁身體相當硬朗，竟然用牙齒咬破競選旗幟後，徒手撕毀。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-16 15:47

〔記者陳恩惠／台北報導〕社會民主黨台北市議員士林、北投區的劉姓參選人，日前發現他的一個競選旗幟遭人從頭往下撕毀，眼部還被貼上紅膠帶，他昨天下午向台北市警北投分局石牌派出所報案，表示這種手法根本就是惡質選舉文化，警方昨晚循線找到破壞的八旬邱姓老翁，他供稱不滿劉先前的政治文宣有「習近平」，當日路過看見懸掛的競選布條，於是「口手並用」撕毀，至於紅膠帶非他所為，他也願意賠償損失，警訊後依毀損罪函送。

警方調查，家住淡水地區的78歲邱姓老翁，本月8日到石牌地區訪友，晚間9時餘離開時，走在北市在自強街往文林北路時，突然在自強街5巷口發現路旁鐵皮圍牆上懸掛著劉姓市議員參選人的競選旗幟，邱男於是撐傘靠近，口手並用的撕毀競選旗幟，隨即離去。

警方說，劉的服務處人員本月14日晚間10時，因地區舉辦活動，順便四處巡視懸掛的競選旗幟，驚見自強街5巷口的布條被撕毀，眼部還貼上紅膠帶，趕緊回報，劉姓參選人昨天下午到石牌所報案後，在臉書粉絲專頁po文「行刑式矇眼割頭？向惡質選舉文化宣戰！」；警方立刻調閱監視影帶，循線到淡水帶回邱姓老翁。

邱翁承認犯案表示，劉姓參選人之前掛在北投市場的選舉看板，竟用著中國國家主席習近平的照片，讓他相當不以為意，他認為「我們台灣人要團結，為什麼要用對岸的人來宣傳？」由於不爽很久，當晚看到劉的競選布條時，於是上前先咬破一個缺口，然後徒手撕破，但是貼紅膠帶部分，邱翁否認，警方仍將持續調查。

邱翁訪友後打傘離開，在街口看見劉姓參選人的旗幟一時氣憤，上前破壞（右上角）。（記者陳恩惠翻攝）

市議員劉姓參選人的競選布條遭撕毀。（記者陳恩惠翻攝臉書「青年外交官劉仕傑」）