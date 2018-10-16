柯P指外縣市財政紀律差 姚文智：潑猴耍賴、態度無賴

2018-10-16 12:47

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲標榜北市還債520億元，博得網友滿堂彩，也有批評聲浪指是靠著稅額超收美化帳面數字，看法兩極。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，其中440億分明是超收稅額，柯對此從不敢回答，「像個潑猴耍賴」，不但自攬功勞，還譏笑財政苦哈哈的外縣市，態度無賴。

提到葛特曼事件是否會導致泛綠陣營分裂，姚文智受訪再表示，他與曾是醫生的行政院長賴清德，都相信柯未涉器官活摘，但柯去中國18次，和這些活摘器官的醫生把酒言歡，交情超出照相同框，所以昨天他才提出柯與遭國際組織指捲入活摘器官的醫師陳靜瑜，兩人坐在電腦前的照片，柯應當回答究竟是否知情，卻不敢回答。

姚表示，最關鍵的是，柯文哲身為台北市長，面對全世界指責中國器官活摘的暴行，攸關人權的重大事件，要他譴責也不敢，「為何譴責中國這麼困難？」姚也說，此事不見得在選戰上有何效應，但卻能看出柯文哲對中國的態度，以及柯過去的道德言行能否禁得起檢驗。

媒體詢問柯文哲仍未答覆此事，姚文智說，柯已經累積很多事情沒有回答，不然就是顧左右而言他；姚再舉例柯的「還債520億說」，其中440億元是「超收稅額」，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅等，這些都是有憑有據，但柯對這440億元從不敢回答，甚至托辭請其他縣市答覆，「像個潑猴耍賴」。

姚文智批，柯曾說請別的縣市還錢再說，但其他縣市即使有超收稅金，能夠拿來挹注市政仍是杯水車薪，財政苦哈哈，而台北市稅收豐盈，可說是得天獨厚，柯卻拿當作自己的功勞，「當別人問你卻拿來譏笑別的縣市，這是什麼無賴態度？」