柯P自比蔣渭水 丁守中酸︰有核心價值嗎？

面對柯文哲愛拿蔣渭水跟自己類比，國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪說，「蔣渭水是有核心價值的人，柯文哲他有嗎？」（記者鍾泓良攝）

2018-10-15 14:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲連續2天出席蔣渭水紀念廣場啟用及台灣新文化運動紀念館，皆與民主運動先驅蔣渭水相關。而柯文哲在公開場合往往都表露對蔣渭水的推崇，更時常提到自己在2014年的選舉口號，「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，概念就是來自蔣渭水，時常拿自己跟蔣渭水做比較。面對柯文哲愛拿蔣渭水跟自己類比，國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪說，「蔣渭水是有核心價值的人，柯文哲他有嗎？」

柯文哲前天出席台北市大安第六公墓「蔣渭水先生紀念廣場」啟用儀式，柯致詞說， 蔣渭水是他台大醫學院的老學長，雖然短短40歲就過世，卻為台灣創下4個重要的事蹟，分別是台灣人第一次自己發行白話文報紙台灣民報；成立台灣文化協會；成立台灣工友總聯盟；以及創設具有現代政黨意義的台灣民眾黨。

而昨天柯文哲於台灣新文化運動紀念館開館時致詞說，台灣新文化運動發生在1920～1930年代，雖然只有短短10年，但是思想最活潑的時代，文化組織、政黨成立等在當時非常蓬勃，如他最有政治認同的人的蔣渭水在當時成立台灣文化協會。

柯說，他在2014年提出把選舉當成以文化為主體的社會運動，理念就是來自蔣渭水，指這場選舉相當特別，他在選舉過程當中不插旗幟、不掛布條、提早停止募款，「是個新文化運動」，表示年輕人也因此願意投票。