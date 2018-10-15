蘇貞昌提蓋親子體驗博物館 朱立倫子弟兵踢館

民進黨新北市長參選人蘇貞昌多次批新板特區、板橋車站旁的歌劇院預定地淪為全台最貴的機車停車場。（記者賴筱桐攝）

2018-10-15 12:06

蘇辦籲藍營不要為選舉亂批評

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近日強打在新板特區、板橋車站旁興建全台第一的親子體驗博物館政見，新北市長朱立倫子弟兵、板橋區市議員參選人葉元之今天前往預定地「踢館」，葉元之說，文化部規劃興建中型歌劇院，根本沒有親子體驗博物館選項，質疑蘇貞昌騙選票。蘇貞昌辦公室回擊說，地方政府可以向中央爭取土地撥用，呼籲藍營不要為選舉亂批評。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，對於曾擔任過新北市政府副發言人的葉元之，為搶救自己危急的選情胡亂批評，連地方政府可以向中央爭取土地撥用的基本常識都不清楚。

蘇貞昌多次在公開場合指出，當年他爭取板橋車站旁的精華地興建歌劇院，結果13年來土地低度利用，淪為全台最貴的機車停車場，非常可惜，他上任後將興建親子體驗博物館，寓教於樂。

葉元之表示，土地管理單位是文化部，但劇院（已更名新北表演中心）無法興建，根本是民進黨造的孽！馬政府時代，文化部早已同意委託新北市政府代辦劇院BOT招商及興建營運管理事宜，但蔡政府上任後翻盤，告知BOT計畫不可行，導致計畫胎死腹中。文化部2017年8月編列600萬元預算，進行評估研究案，期中報告書在7月出爐，規劃興建中型歌劇院，根本沒有親子博物館的選項。

葉元之質疑，此案主導權在文化部，蘇貞昌說要興建親子體驗博物館，跟文化部的評估案背道而馳，顯然在欺騙市民。

黃韋鈞舉例說，板橋車站前的新板萬坪都會公園，土地原本屬於中央，也是在蘇貞昌台北縣長任內，借用開闢為追風廣場，後來蘇貞昌擔任行政院長時，進一步撥用給台北縣政府，為現在的萬坪都會公園奠下基礎。

黃韋鈞表示，樂見國民黨市議員參選人支持蘇貞昌的親子體驗博物館政策，未來蘇貞昌上任後也會努力推動，讓新北市的孩童能夠有更好的環境。