國民黨六都合體萬人造勢 高呼2020重返執政

國民黨今晚在台中舉行「六都合體，萬人挺燕」造勢活動，台中市長參選人盧秀燕（前）說要直球對決民進黨，讓民進黨下台。（記者陳建志攝）

2018-10-14 23:21

〔記者陳建志／台中報導〕六都誓師，決戰中台灣！年底選戰倒數，國民黨為全力拿下台中市，今晚在台中舉辦「六都合體，萬人挺燕」造勢活動，除前總統馬英九、國民黨主席吳敦義到場，國民黨六都市長參選人也難得同台，現場擠進上萬民支持者，「凍蒜」聲響徹雲霄，吳敦義並要大家從台灣頭贏到台灣尾，先拿下2018，2020年再重返執政。

國民黨今晚在台中太平舉辦「六都合體，萬人挺燕」，現場主持人高喊「要變天了」、「國民黨全壘打！」除六都參選人輪番上台，彰化縣長參選人王惠美、南投縣長參選人林明溱、雲林縣長參選人張麗善等人也都輪番上台。

桃園市長參選人陳學聖批評，鄭文燦上任後把鐵路高架化改成地下化，結果至今毫無進度，還批新北市民不要的深澳電廠改到桃園，強調桃園不要當「細漢耶」，要讓鄭文燦下台；台南市長高思博參選人則問鄉親「這幾年你過得好嗎？」要台南鄉親追求改變，並說如果台南改變，台灣就得救了。

丁守中也批評，民進黨上台讓兩岸間對撞、民生蕭條，並說台北市有一個擺爛的市長，造成市政停擺，因沒有政績至今不敢辯論，並批大巨蛋問題至今無解，東門市場也無法改建，強調台灣要止跌回升，只有贏回台北首都。

新北市長參選人侯友宜則說，這是人生第一次參選，但「國家有難，匹夫有責」，強調人生最重要的價值，就是愛國家、公平正義，並說一個燃煤電廠，要蓋時說沒電，不蓋時說電夠了，根本毫無章法，要大家一起監督政府做對的事，還現場帶大家帶動唱，高呼「盧秀燕、侯友宜，凍蒜」。

近來聲勢高漲的高雄市長參選人韓國瑜則說，最近被民進黨戴上「黑道、菜蟲、色情狂」的帽子，質疑一場選舉有必要搞成這樣嗎？批評對手不用奧步不會選舉，強調選民要求很低，只希望安居樂業，並說高雄人民已經覺醒了，年底會用選票支持韓國瑜，也希望台中人民支持盧秀燕。

盧秀燕表示，因為看到空氣變差才決定挺身而出參選，批評這幾年台中負債達1200億，平均薪資是六都最差，若當選台中市長，4年期間將全力拚經濟，推出「台中富士3」計畫，就是「富裕城市3大策略」，要發展「前店、後廠、自由港」，讓台中優質的產品有好出路，還將進行法令鬆綁，並說要直球對決民進黨、蔡英文，讓民進黨下台，並說秀燕贏、台中贏，台灣就贏。

吳敦義則對2014、2016年國民黨兩次敗選向支持者表示歉意，並再批823南台灣淹水，蔡英文乘雲豹勘災，以及高雄、台南路面出現7、8千個坑洞，是否有偷工減料不可告人的事，要求賴清德院長徹查。又批「促轉會」張天欽東廠事件，要大家全力支持盧秀燕，從台灣頭贏到台灣尾，先贏得2018年選舉，2020年才能重返執政。

前總統馬英九表示，看到現場的氣勢，表示盧秀燕成功在望，強調最近全力輔選，是要彌補過去做不夠的地方，並舉天下雜誌評比，台中市在六都中排五名，全台則排十六名，這樣的成績讓人失望，還說最近在全台各地，不論是漁民、農民都感嘆生意難做，台灣去年經濟成長率2.85%，但是全球的經濟成長率卻達3.7%，民進黨卻自我感覺良好，唯有讓國民黨重返執政經濟才會好。