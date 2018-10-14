國民黨屏東黨部要賣老舊中古車 黨產會：只值1萬元

國民黨積欠黨工退休金不發，屏東縣黨部遭法院查封拍賣，10月23日將進行二拍，底標為5261萬6000元。（記者陳鈺馥攝）

2018-10-14 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨積欠黨工退休金不發，屏東縣黨部遭法院查封拍賣，10月23日將進行二拍，底標為5261萬6000元。據了解，國民黨屏東縣黨部為找錢要賣中古車，向黨產會申請出售價值約1萬元老舊公務車，黨產會質疑為何不報廢，但最後已核准所請。

黨產會人士透露，國民黨來向黨產會申請許可，要出售國民黨屏東縣委員會一輛車齡逾20年的公務車，理由為過於老舊，委員評估市值僅約1萬元，遂同意國民黨所申請。

此外，國民黨屏東縣黨部大樓因上次首拍流標，將於23日進行第2拍，底標5261萬6000元，因有租約至2027年，法院將不進行點交。

據悉，屏東縣黨部建物還有違建，增建部分沒辦理登記，拍定後不能移轉所有權登記；租約部分則是租給國民黨立委柯志恩辦公室至2027年，租約尚有9年。

不過，國民黨當起「包租公」行為，已違反「政黨法」相關規定，政黨不得經營或投資營利事業，並不得從事第19條第4款規定以外之營利行為。

內政部民政司官員強調，違反可處政黨500萬元以上、2500萬元以下罰鍰；經限期停止經營或投資而不遵從者，並得按次處罰。

官員說明，另本法施行前，已依「人民團體法」備案的政黨，其組織、章程及「相關事項」與本法規定不符者，應於「政黨法」施行後2年內，依法補正。