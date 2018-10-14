林智堅首場掃街拜票 果菜市場攤商獻凍蒜祝福

新竹市長林智堅首場掃街拜票，果菜市場攤商紛紛獻上鳳梨等吉祥物，預祝凍蒜！（記者蔡彰盛攝）

2018-10-14 12:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅上午前往新竹果菜市場啟動首場掃街拜票，領軍民進黨議員候選人組成的幸福特攻隊，向市場眾家攤商、民眾一一握手請託支持，林智堅表示，新竹果菜市場是在地最重要的蔬果運銷中心，首場掃街拜票就率幸福特攻隊共同拜託市民，集中手中選票，將能延續幸福工程的團隊送進議會。

林智堅上午赴新竹果菜市場，走遍市場每個角落，握緊每一雙攤商、市民的手誠摯懇託，民進黨議員鄭宏輝、新竹候選人東區鄭貴元、鄭美娟、曾文濤、西區陳建名、南區施乃如、北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥、香山區林盈徹、陳雪慧也共同掃街拜票，向市民懇請支持。

除民眾爭相合影，數十間攤商紛紛熱情送上菜頭、鳳梨、蒜，更邀請市長在招牌上留下「勝利簽名」，市場內部凍蒜聲不絕於耳，「你實在有夠認真，我一定投給你！」、「阮全家二十幾票都你的！」，為林智堅、幸福特攻隊全體獻上「市長連任、議員全上、一定凍蒜！」祝福。

果菜攤商程先生除拿出明日新竹棒球帽給林智堅簽名，更現場發想勝選打油詩，「林智堅真金不怕火，選給他絕對不後悔」、「新竹市民擺中間，市長要選林智堅」，用滿滿熱情祝福林智堅勝選連任。

林智堅表示，上任後啟動市場改造與活化，啟動新竹果菜市場外觀拉皮，及週邊人行空間改善，將讓老字號商場煥然一新；更活化東門市場成青年創業基地，改建北門市場、竹蓮市場，以及中央市場及漁市場地面刨鋪，更與中正市場合作推年菜行銷，將新創意設計導入傳統市場，打造更符合市民消費需求的現代化市場。