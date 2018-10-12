直搗王惠美票倉？魏明谷明首場造勢晚會 小英賴神都要來

2018-10-12 19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕爭取連任民進黨彰化縣長魏明谷明天（13日）晚上在鹿港文武廟廣場舉行首場的造勢晚會，總統蔡英文與行政院長賴清德都將出席站台，由於鹿港是國民黨彰化縣長參選人王惠美的家鄉與最大票倉，直搗票倉的煙硝味非常濃厚，宣誓民進黨搶攻對手票倉絕不手軟，也永不放棄！

魏明谷明晚的連任造勢晚會可說是民進黨總動員，除了蔡英文、賴清德兩大主角，還有經濟部長沈榮津、前彰化縣長周清玉、前考試院長姚嘉文等人，打頭陣上場的是地主鹿港鎮長黃振彥，大卡司大動作展現綠營團結氣勢。

鹿港鎮人只在全彰化縣排名第4，前3名分別為彰化市、員林市與和美鎮，民進黨捨棄彰化市、員林市南北兩大行政中心，挑選鹿港作為首場造勢晚會會場，確實不尋常，也成為鹿港人的討論話題，顯然就是要直搗王惠美家鄉。

關心年底縣長選舉人士說，王惠美父女兩代在鹿港深耕多年，尤其兩人都擔任過鹿港鎮長，累積厚實的基礎與人脈，在鹿港地區根本無人可以相比，這也是為何民進黨明明都已在鹿港地區搶下席次，卻在縣長一戰中難以攻下鹿港山頭的原因。

也有關心選情的人士分析，鹿港是立委王惠美的家鄉，也是基本盤，雖然鹿港也有民進黨的基本盤，但這次遇上王惠美，鹿港應該只能「少輸就是贏」，只是要如何縮小彼此差距，不要讓鹿港成為左右選情的關鍵之地，就有待最後關頭的奮力一搏。

魏明谷競選總部則說，「我們有我們自己的選戰步調與節奏」，不只是鹿港，在競選總部成立後，已規劃在全彰化舉辦多場大型造勢活動，屆時也會邀請蔡總統、賴院長等人出席，明天的造勢活動不用做太多聯想。