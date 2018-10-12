新竹市最資深里長楊金土 還沒投票就確定十一連霸！

2018-10-12 18:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市年底三合一選舉，市長與市議員選舉打得火熱，而里長選舉看似冷清，但也不乏有多人爭搶的里別。新竹市年底將選出122個里的里長，已知有230人登記參選，其中女性41人、男性189人，有48個里是同額競選，競爭最激烈的是士林里和中雅里，都有5人爭搶，而最資深里長之一的長和里里長楊金土因下屆仍是同額競選、已確定會11連霸。

依據新竹市各區公所里長登記參選資料，共有230人參選里長，政黨部分，國民黨提名20人、綠黨1人，其他都是無黨籍，有48個里是同額競選，可說篤定當選，但上週也傳出有里長參選人因心肌哽塞猝死的不幸消息。

依據資料，新竹市里長競爭最激烈的是士林里和中雅里，都有5人登記參選，參選情況爆炸，另關帝里、育賢里、金山里、錦華里、中興里、中寮里和朝山里都有4人參選，屬第二競爭激烈里別，而女性參選情形也相對增加，有41名女性參選人投入里長選舉。

此外，依據市府民政處資料統計，長和里長楊金土從第11屆里長補選後，至今第20屆已擔任10屆的里長，可說是竹市連任最多次的資深里長，而里長楊金土本身也是長和宮的主任委員，長期投入里政服務，深獲里民肯定，年底因同額競選，確定會11連霸，另資深女里長豐功里長翁秀瓊已擔任9屆里長、中隘里長邱煥彬擔任8屆里長，3人在下屆第21屆里長選舉同樣是同額競選，已確定當選繼續連霸。

市府民政處表示，年底里長選舉將由各區區公所協助里長選舉相關選務工作，19日舉行抽籤，11月24日投票。