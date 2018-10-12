國民黨5竹縣議員收賄判刑 時力參選人到楊文科總部抗議

時代力量新竹縣議員參選人、律師連郁婷（持麥克風者）今天下午率眾到國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部前抗議。（記者黃美珠攝）

2018-10-12 16:50

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣6名前、現任議員涉貪被判有罪定讞案發酵，時代力量縣議員參選人律師連郁婷今天下午在新竹市議員參選人，以及太陽花學運領袖陳為廷等人陪同下，到國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部外抗議，高喊「新竹縣領頭羊、領了什麼羊」等口號，痛批藍營貪瀆不斷，如何讓新竹縣鄉親相信楊文科如果當家，任內不會再有貪污議員、貪污官員？遭新竹縣警局竹北警分局依違反集遊法舉牌警告，連郁婷也在達到訴求後，迅速解散支持者離去。

楊文科競選總部發言人田昭容說，連郁婷等人抗議的事情，他們尊重司法，但連郁婷抗議的對象錯了，因為本案跟楊文科無關，事發時楊文科尚未到縣府服務。

至於連郁婷等人的抗議行為是否有違法，楊文科總部尊重警方的裁決和認定。

耐人尋味的是，連郁婷及支持者在場列舉出的人名雖有6人，除了5名現任議員劉良彬、蘇明輝、林保光、林光榮、趙一先，不見前任、也被判有罪定讞的縣議員許阿勇，倒是出現了這次以無黨身分參選縣議員的林保光之子林禹佑。

連郁婷受訪時說，林禹佑雖不是被判刑定讞的當事人之一，但其父林保光在議員任內做了這些事情，她不得不懷疑林保光知道未來1個月內自己可能將要入監執行，所以不想浪費自己的政治資本，才推派兒子出來選。

連郁婷說，昨天林保光雖有說本案是他個人行為，但是大家是不是真的能相信一個貪污議員的兒子是不是真的這麼乾淨？尤其是眾所皆知他的看板到處都是，不知道他們花了多少錢，我們到時候再來看他們政治獻金的支出。

連郁婷又說，一個議員的薪水一個月不到8萬元，要用什麼管道來回收這些選舉的成本？是不是有辦法抵抗收賄的誘惑？都是非常讓人質疑的。

不過，連郁婷強調，「是不是有辦法抵抗收賄的誘惑」，這句話是針對所有花大錢來選舉的參選人，不管是選議員還是選縣長。

本身是律師的連郁婷今天下午1點未經申請集會遊行，就跟陳為廷等人率眾到楊文科競選總部前面舉牌抗議，質疑「新竹縣領頭羊、領了什麼羊？」強調沒有乾淨的政治，就沒有乾淨選舉。

連郁婷想問楊文科說，要乾淨選舉，但如何保證任內不會再有貪污議員和官員？她希望楊文科可以重視這問題。

連郁婷事前沒有申請舉辦前述活動，被竹北分局舉牌警告1次，她強調，他們在昨（11）日下午5點才看到最高法院的定讞判決，依照大法官對保障民眾偶發性集會遊行和言論自由權的解釋，沒有違法的問題，但仍在達到訴求後配合解散離去。

連郁婷抨擊，被判刑貪污的6個人所貪的錢，就是新竹縣目前最重視的親職教育資源，她希望可以遏止這種貪污收賄的惡行，讓小朋友可以真正享受到應享的教學品質。

到場聲援的竹北媽媽代表黃馨瑩說，聽到這件事情，她心裡感覺很不是滋味。在竹北，大家省吃儉用，因為孩子一個月的教育費都非常驚人，沒想到大家省吃儉用下來的錢不是用來養孩子，而是用來養這群「肥羊」，這叫做家長的心裡做何感想？因為連文教的領域都會發生貪瀆，那怎麼提倡乾淨政治、乾淨選舉？

連郁婷附議，帶領在場者一起高喊「沒有乾淨政治，哪來乾淨選舉？」、「新竹縣領頭羊，領了什麼羊？」要求所謂的「領頭羊」楊文科可以重視這個問題。

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