堅不撤「韓國瑜主張賭場」看板 綠選將：告1次多掛1面

2018-10-12 11:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高雄市鳳山區市議員參選人林智鴻設立「韓國瑜主張賭場打壓母語」看板，引發藍營不滿嗆告，林智鴻堅決不撤看板，強調若藍營提告，韓國瑜將成為「法院認證」主張賭場參選人。

高市議會國民黨團日前召開記者會，指控民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻等人所設「韓國瑜主張賭場打壓母語」看板構成違反選罷法「意圖使人不當選」，並揚言若一週內不撤看板「不排除提告」。

林智鴻重申，自己絕對不會撤看板，倒是藍營是否將真如期提告，讓韓國瑜不只有影為證，未來還可能成為「法院認證」主張賭場的參選人，令人相當好奇。

林智鴻表示，韓國瑜曾主張賭場人盡皆知，而「學校不教母語」若不是「打壓母語」，什麼才是「打壓母語」？看板只是重述這些事實，「加強」印象以供市民辨明之用，何來「抹黑」？

反倒是國民黨議員面對已在基層發酵的「賭場」與「母語」議題，宛如驚弓之鳥，深怕任意附和賭場、回應失當便會「使自己不當選」，以「揚言提告」作為止戰手段，看出國民黨議員心虛、不敢面對市民提問的一面，他當然沒有收回看板的理由。

林智鴻感慨，韓國瑜不敢對自己的話負責，若國民黨議員非要濫行提告，浪費社會資源，將令人至為遺憾。

林智鴻說，自己不好戰，但也不畏戰，為了堅守高雄市民「不要賭場」的心聲，如果國民黨團甚至韓國瑜本人真提起告訴，他不只會親自面對，還將「國民黨每告一次、林智鴻追加一面看板」，也將聲請傳喚韓國瑜，要與韓當面對質，並在偵查庭乃至未來刑事庭，讓韓親眼見證自己在媒體發言的影片。

林智鴻說，韓國瑜若成為「法院認證」主張賭場的參選人，將是自取其辱，現在最怕國民黨議員提告的人，恐怕就是韓國瑜他自己！