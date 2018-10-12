國民黨智庫民調 中市盧秀燕領先林佳龍

2018-10-12 12:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今早到立法院針對台中市長選舉召開「龍燕相爭，秀燕穩定領先」民調發佈會，該民調結果顯示國民黨台中市長參選人盧秀燕支持度為40.1％，民進黨台中市長參選人林佳龍支持度為33.6％，兩人相差6.5％，國民黨智庫據此強調，盧秀燕領先林佳龍的幅度已經超過誤差範圍，有望讓台中重返藍天。

國民黨智庫指出，這份民調委託TVBS民調機構進行調查，調查期間為9月19日至9月30日，有效樣本數為2533份，在95%信心水準之下，抽樣誤差為±1.9%以內。

根據這份民調結果，受訪者被問到對林佳龍施政表現滿意者有38.6%，不滿意的有36.2%﹔喜歡林佳龍的民眾佔33.7%，不喜歡的比例佔31%；喜歡盧秀燕的比例為39%，不喜歡的人佔15.6%。

國民黨智庫內政組召集人黃德福表示，台中市民對盧秀燕的喜好度大幅超過林佳龍，表態不喜歡林佳龍的人更超過盧秀燕的一倍，對市政滿意度從6月到9月也微幅下滑，顯示林佳龍連任之路充滿變數。

國立空中大學公共行政學系教授李允傑則說，民眾對林佳龍的支持意願偏低，可見林佳龍政策不得人心，任內也沒有凸出的個人形象，相較其他競選連任的民進黨現任首長如基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦，都保持大幅領先優勢，台中市翻盤確實值得期待。

國民黨中央政策會副執行長吳育昇則指出，這次民調也針對台中市民對蔡英文總統施政滿意度進行調查，不滿意度高達60.8%，滿意度只有20%，加上近半數48.7%的台中市民認為台中市長選舉不只是地方選舉，也是對民進黨中央執政的期中考，因此他呼籲選民讓台中翻盤，才能真正給民進黨一個教訓。