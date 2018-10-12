美對台軍售朝向常態化！薛瑞福：政府對政府的「外國軍售」

美國國防部亞太助理部長薛瑞福11日表示，美國對台軍售正朝向常態化，且為政府對政府的「外國軍售」關係。（中央社資料照）

2018-10-12 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕上月美國國防部宣布對台灣3.3億美元（約102億元台幣）F-16等戰機備件軍售案，美國國防部亞太助理部長薛瑞福11日表示，美國對台軍售正朝向更常態化，且為政府對政府的「外國軍售」關係。

綜合媒體報導，華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）11日在華府舉行中國防務與安全年度研討會，薛瑞福（Randall Schriver）、前國防部副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）、前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Michael Green）等人與會。

有媒體向薛瑞福提問，美國過去宣布對台軍售多為「包裹式」整批宣布，未來有什麼改變嗎？薛瑞福說，美國正朝向更常態化的「外國軍售」（Foreign Military Sales）關係。

對於川普政府的對台政策，與會人士有不同看法。葛林認為，中國對台灣展開全面性的施壓，美國應該從各領域反擊，近期美國對台軍售為適當的行動。鄧志強則說，當美國考量台灣政策時，應該要思考「美國的做法對台灣有何幫助？對兩岸關係又有何幫助？」