談巴拉圭與中國關係 阿布鐸：不會犧牲友邦

巴拉圭總統阿布鐸伉儷今天接受媒體訪問，阿布鐸談到與中國關係時表示「我們不會犧牲任何一個友邦或是我們的好朋友」。（記者方賓照攝）

2018-10-11 21:36

〔中央社〕來台進行國是訪問的巴拉圭總統阿布鐸，今天談到與中國關係時表示，巴拉圭跟每個國家都希望有生意上的商務往來，「但我們不會犧牲任何一個友邦或是我們的好朋友」。

巴拉圭是中華民國在南美唯一的友邦，在中國對台外交打壓加劇之際，台巴關係引發關注。8月中上任的阿布鐸（Mario Abdo Benitez）日前來台進行首次的國是訪問，並參加雙十國慶慶祝活動

時常使用社群媒體的阿布鐸來台期間，透過推特發出許多在台活動的推文，包括國慶大典。他在其中一則推文中提到，來台目的主要是強化雙邊關係。

阿布鐸與夫人席凡娜（Silvana Lopez Moreira de Abdo）今天下午與媒體茶敘。對於台巴未來5年的合作重點，阿布鐸透過翻譯表示，台巴有61年的邦交關係，在全球化趨勢下，巴拉圭政府期盼強化雙邊的友誼，並期盼建立台巴「全新策略夥伴的關係」，深化經貿投資方面的關係；在全球化時代，商務往來沒有國界限制。

他表示，巴拉圭位處南美心臟地區，主要出口包括黃豆、牛肉等糧食，巴拉圭牛肉已有出口到台灣，未來也希望拓展黃豆的外銷市場。就投資環境而言，在南美洲地區，巴拉圭的經濟持續穩定發展，法律保障、賦稅低、土地與人力資源豐沛都是巴拉圭的優勢，巴拉圭也可作為進軍南美洲或是其他地區的跳板。

他表示，巴拉圭有許多發展潛力；國與國的邦交若要進一步鞏固，透過互惠互利合作關係跟投資，才能更緊密把人民連結在一起。

同時，阿布鐸指出，除了經貿往來，也希望強化台巴政府間的交流。在教育方面的合作，國立台灣科技大學協助巴拉圭建立台巴科技大學，他表示，這可以說是台科大在巴拉圭的分校，希望未來不僅是巴拉圭的學生，南美洲其他國家的學生也到台巴科技大學就讀。

他說，兩國在軍事方面也有交流。「台巴雙邊關係正處於一個非常特別的時刻」，他希望全力發展全新階段的互助、合作關係。

對於巴國與中國的關係，他表示，巴拉圭跟每個國家都希望有生意上的商務往來， 「但我們不會犧牲任何一個友邦或是我們的好朋友」。

他指出，巴拉圭身為主權國家，尊重每個國家的主權跟選擇朋友的權利，也希望每個國家尊重巴拉圭的主張。巴拉圭對於跟全世界其他國家交流做朋友，保持開放的態度，但任何國家都不能對巴拉圭交朋友做出限制，如果對巴拉圭施壓，「我們不會屈服的」。

阿布鐸率領的訪團將於今天稍晚將結束訪台行程。特別的是，訪團中有4位巴拉圭的年輕學生。

阿布鐸對此表示，這是首次巴國總統訪團中有高中生參與，這4位學生都來自技術學校。透過這項創舉，他希望傳遞的訊息是巴國政府看重勤學與努力，透過肯定這些勤學的學生，讓他們知道努力不會被忽略，並且有人會協助他們、給予他們更多機會。

他相信，這趟旅程的經驗能改變他們的未來；其中一位隨團訪問的學生也提到，這樣的做法將鼓勵其他學生更用功唸書。