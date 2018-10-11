吳敦義批蔡政府經濟最差 徐佳青：當年藍執政曾負成長

2018-10-11 18:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席吳敦義10日批評「蔡英文總統是歷任以來表現最差的總統」，他還稱，國民黨執政期間，2010年創下10.6%的高經濟成長率，是四小龍之首等言論。民進黨副秘書長徐佳青今11日表示，吳敦義忘記說的是，2010年經濟成長率達到10%，實際上是因為前一年（2009年）台灣的經濟成長在國民黨執政下，首度成為負值-1.6%，是台灣經濟有史以來最糟糕的時候，那一年也正是吳敦義擔任行政院長。

徐佳青進一步表示，2010年的所謂「高成長」，其實只是因為以前一年過低的基期為比較基準，無關整體經濟的實質擴張與成長，吳敦義選擇性拿了這個數字，迴避國民黨毫無經濟治理能力的事實，坦白說不是誠實的做法。

徐佳青表示，國民黨到底懂不懂經濟，其實只要看2016年政黨輪替前，國民黨交出的經濟成績是什麼便一目了然，「當年擔任副總統的吳主席最清楚」，在政黨輪替前，台灣正經歷連續十多個月的出口衰退，經濟成長連續三季成為負值（2016年Q1成長率為-0.3％），更不要說22K已成為年輕人薪資的天花板、產業外移嚴重，台灣儼然成為國際經濟的化外之地。

徐佳青進一步表示，參照歷年的各項總體經濟數據，要找出比馬政府時期更糟糕的經濟治理，其實非常困難。不要說蔡總統就任以來，政府在兩年內便打破22K薪資的天花板，經濟成長從保1危機，持續增長到日前國際貨幣基金組織（IMF）調升台灣經濟預測，認為台灣是四小龍唯一景氣持續看好的國家。再加上國際重要企業紛紛來台投資，這都是馬政府時期做不到，也想像不到的。

最後，徐佳青強調，誠實為上策，「請國民黨吳主席坦承面對過去執政時期的不當，才是帶領在野黨重新振作的唯一道路」，與其遮遮掩掩的用片段，甚至是不實在的資訊來抹黑政府、扭曲政府施政，不如多花點時間告訴國民，國民黨將如何告別不當黨產，將怎麼推動轉型正義的落實，讓國民黨跟過去的威權年代、特權年代徹底告別，才是負責任的做法。

徐佳青說，不過現在看起來，國民黨顯然並沒有這樣的誠意與努力。