柯P「不表達自由」拒表態同婚議題 錕P嗆：退選就自由

台北市長柯文哲面對「東京奧運正名」公投、同志婚姻公投等公共議題，用「不表達自由」說法拒絕回應，無黨籍市長參選人李錫錕（見圖）今天嗆說，柯文哲要自由很簡單，就是「宣布退選，回歸市民身分」。（資料照）

2018-10-11 17:41

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲民調領先，但近日面對「東京奧運正名」公投、同志婚姻公投議題，用人民有「不表達自由」說法拒絕回應，反觀同婚議題上其他4位市長參選人都已表態。無黨籍市長參選人李錫錕今天再度嗆柯P，柯文哲要自由很簡單，就是「宣布退選，回歸市民身分」， 一旦柯P成為市民，如果有人再要求表態公共議題，「我絕對聲援柯文哲『不表態的自由』」。

李錫琨還說，柯文哲也以「不表達的自由」，「活在世界上，不是人家叫你做，就一定要做」的說法迴避市政辯論、青年論壇及愛家公投立場；如果柯文哲不喜歡對公共事務表態，那很簡單，「不要當市長就好了啊」，到時候柯P甚至可以大聲說出，「我有拒絕進議會接受質詢的自由」。

李錫錕說，民主選舉的任期制設計就是要讓候選人定期接受選民的檢驗，這些檢驗項目包括人格特質、領導統御能力、政見以及對特定議題的看法等，尤其現任者競選連任時，更是要將任期內的所有施政成績攤在陽光下，接受選民和挑戰者的檢視。他問，這些不正是柯口口聲聲說的「公開透明」？這不是柯的政治理想？難道柯忘了？

李錫錕質問，怎麼柯文哲說盡了好聽的話，真正落實到檢驗自己，又拿「不表達的自由」來當擋箭牌？難怪羅蘭夫人要感嘆，「自由、自由，多少的罪惡假汝之名而行」。