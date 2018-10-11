貼文「狗奴才」影射總統 林明溱：若有人不舒服，他願道歉

針對南投縣長林明溱本月1日在地方LINE群組貼文「狗奴才 」影射總統蔡英文，民進黨南投縣議員陳翰立（右）、張志銘（左）11日在議會總質詢時要求林明溱道歉。（記者張協昇攝）

2018-10-11 13:41

〔記者張協昇／南投報導〕針對南投縣長林明溱本月1日在地方LINE群組，貼文「狗奴才 」，影射批評總統蔡英文為收養的退役導盲犬Bella和Bunny慶生，引發各界非議，民進黨南投縣議員陳翰立、張志銘11日在議會總質詢時表示，身為民代的他們，因此事件承受許多來自黨員及愛狗人士的壓力，認為林縣長此舉相當不當，要求林縣長向總統及愛狗人士道歉。

林明溱則表示，該訊息確實是誤傳，如果有人看了不舒服，他願意道歉!

總統蔡英文幫收養的退役導盲犬Bella和Bunny慶生，南投縣長林明溱10月1日凌晨卻在南投觀光產業人士成立的LINE群組中PO文「狗奴才，人都活不下去了，還在為狗慶生！」等字眼，引發非議。

議員陳翰立今天上午質詢時表示，連日來他因此事件承受來自許多黨員的壓力，認為林明溱公然傳這樣的訊息罵總統，難道不用向總統及社會大眾道歉?另外他牽愛犬到寵物店洗澡時，也有許多愛狗人士向他反映，林明溱此舉無異也影射所有愛狗人士都是狗奴才?

對此，林明溱解釋說，當天半夜他收到別人傳來該訊息，沒有看清楚內容即轉傳，並不知道「狗奴才 」是指什麼人？確實是誤傳，也已承認錯誤，並多次透過媒體致歉。

林明溱最後在陳翰立、張志銘兩人要求下表示，如果有人看了不舒服，他願意道歉!

南投縣長林明溱表示「狗奴才 」訊息是誤傳，如果有人看了不舒服，他願意道歉!（記者張協昇攝）