接見玉山論壇訪賓 總統：永續繁榮發展為新南向核心價值

2018-10-11 13:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見包括美國環保署首席副助理署長西田珍等參與玉山論壇訪賓時表示，透過這個平台，台灣與國際社會有更多的對話和交流，期盼大家繼續支持台灣的「新南向政策」，共創區域的和平繁榮。

總統致詞時表示，很高興今年「玉山論壇」能夠邀請來自不同領域的貴賓共襄盛舉。透過這次的論壇一起討論，讓台灣與理念相近的國際友人，一起確保進步的價值會持續形塑這個區域的未來。

總統指出，台灣位於亞洲地區的樞紐地位，不僅和周邊國家已經建立了深厚的經貿關係，彼此的民間交流也隨著全球化越來越密切。如何透過人民之間的交流，一起推動永續的繁榮與發展，一直都是台灣新南向計畫「以人為本」的核心價值之一。這也是為什麼我們特別注重人才培育、資源共享，協助新南向國家在公衛、農業以及環保綠能等方面，訓練未來的人才。

總統提到，隨著氣候變遷對於區域以及全世界的影響越來越劇烈，我們也希望以互惠共榮的合作方式，和新南向國家在科技、防災、水資源等領域，分享經驗和資源，一起打造永續的環境。

總統談及，在座的沙提雅提（Kailash Satyarthi）執行長在獲頒諾貝爾和平獎時曾經提到，在追求世界進步的道路上，世界上沒有任何人應該被拋在後方。她認為，同樣地，在追求亞洲區域進步、繁榮的道路上，這個區域中沒有一個國家、沒有一個社會、沒有一個人應該被拋在後方。台灣會持續與在座訪賓以及理念相近的國家一起努力。

最後，總統再次感謝訪賓參與今年「玉山論壇」，並表示，透過這個平台，台灣與國際社會有更多的對話和交流，也希望大家繼續支持台灣的「新南向政策」，共創區域的和平繁榮。