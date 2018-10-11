高市議員揭韓國瑜影片抄襲泰國對照版

2018-10-11 11:40

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕泰國雞精廣告的賣米線場景，成為韓國瑜北漂青年廣告？韓國瑜競選影片《幫我回家》爆出抄襲成大學生會在2014年自製片段，高雄市議員邱俊憲今早在議會質詢時，更播放一段該影片也抄襲泰國雞精廣告的對照版，指已涉及法律及道德問題。

邱俊憲今早揭發「讓人飆淚50萬人點閱的韓國瑜《幫我回家》競選影片，原來是變造泰國雞精廣告」，並於議場內播放對照影片，踢爆這段影片是變造及虛構。

邱俊憲指出，拿泰國廣告變造為北漂青年影片，不僅有法律上的問題，更有高度的道德問題。

邱俊憲說，市長候選人以變造泰國廣告場景，作為《幫我回家》影片的片斷，諷刺高雄青年無法在高雄生存，這支影片實際是泰國雞精廣告賣米線的場景。

他說，市長候選人以「技術性」解釋這則影片的問題，這不是技術性問題，而是有法律問題，更是高度道德問題，拿泰國影片變造為高雄發生的事情，是為了選票而讓道德低落。

邱俊憲說，高雄過去20年的榮耀不能被虛構不實的影片而摧毀，他對此感到遺憾。

邱俊憲表示，政府過去對爭取年輕人創業及生活的政策，即使做的不夠，但經過20年努力，市府積極創造青年更多元就業及穩定生活，包括建置和發產業園區及華邦電投資案，積極努力解決青年就業問題。

高雄市副市長史哲也說，市府應嚴肅面對各界對青年就業問題的指正，北漂青年30-50萬人的數據是錯誤，虛構北漂青年的影片，也讓人超乎想像。