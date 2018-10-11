自1949年後... 僑委會：中國從未對中華民國友好過

2018-10-11 09:39

〔記者邱燕玲／台北報導〕僑委會委員長吳新興上午在立法院受訪表示，中國對我們海外僑胞統戰工作40年來未停止過，不是這兩年才嚴重，是持續性作為；「自1949年後中國未有任何一天對中華民國友好過、從未對台灣鬆手過」，冷戰時代還要消滅台灣。

吳新興上午赴立法院外交國防委員會列席報告並備詢。會前他受訪表示，這十幾年來因中國改革開放，留學生到海外讀書把親人接到國外，我方注意到中國新移民人數快速成長，自然在海外他們政府規劃組織下有其僑社，形成他們自己社團，以中國新移民為主要核心的新的海外華人社群逐漸呈現。

吳新興說，中國新移民人親土親，認同自己家鄉中國，但也有不少新移民對中國政權不滿意，在海外瞭解自由民主可貴，很多人認同中華民國、認同台灣，例如僑委會辦的活動，他們會覺得不錯也會來參加。

吳新興說，中國對其新移民有服務照顧，中國僑務政策也學台灣的作法，例如對僑校提供簡體字的教科書，我們則已提供幾十年，另中國也給海外新移民榮譽職，這也是學我們的作法，對商人也組商會；中國對其新移民有布局開展，對我們社團的統戰一直都在，我們則跟僑胞說支持自己的國家，支持自由民主體制，僑胞都聽得懂。

吳新興說，中國統戰部有各統戰組織，會舉辦反獨促統座談。至於哪些僑社危險？吳表示，僑胞認同台灣的堅定，支持台灣，沒有危不危險的問題，少部份有不同想法都尊重。

吳強調，對岸一直都在打壓，不只海外僑社，軍事外交上只要能圍堵台灣，各種作為都會做，自1949年後從未有任何一天對中華民國友好過、從未對台灣鬆手過，冷戰時代還要消滅台灣。至於有哪些僑社升五星旗？吳表示，那是中國的社團不是我們僑社。

媒體問有無假消息讓僑胞誤會？吳說，目前還好，僑胞不論政治立場寫文章都會具名，是負責任的態度，有的話也是國內傳到國外去。