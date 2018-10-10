交大人站出來！ 徐欣瑩後援會成軍 挺工程師從政

2018-10-10 21:38

［記者黃美珠／竹縣報導］放眼當今政壇很多人出身法界，今天下午民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩卻成立了1個很特別的後援會～國立交通大學後援會！而國立大學的校友師生站出來，以此方式集體參與政治事務，這狀況另類到連徐欣瑩也直呼意外和驚喜。

徐欣瑩交大後援會會長、前友訊科技執行長蕭蕃說，跟他一樣背景、資歷的交大人，普遍懷念當年工程師出身的前行政院院長孫運璿，因為孫運璿清廉、專業、且務實帶領了台灣起飛。

基於感念國家當年對他們的栽培和機會，他們決定站出來替國家選擇清廉、專業、不必再實習的好人才替民眾服務。

蕭蕃說，嚴格說起來他們不是支持徐欣瑩，是希望找到1個5不1要的從政者。

這5不1要就是：不收賄、不貪污、不炒地皮、不包工程、不喬事情收錢。同時要認可政治是為經濟和人民服務理念的人，出來替新竹縣或是台灣政治做一些不一樣的事情。

蕭蕃說，工程師不一定什麼都厲害，但是比較傾向專業，比較務實，就像孫運璿般清廉的比例也比較高。

他說，過去交大的學生在台灣最困難的時候跟著政府向前走，當年雖然很苦但是真的有看到希望。

反觀近年政治的亂象，甚至還有東廠、側翼出現，使得台灣徒具很多優勢卻無法發展，讓他們感覺很可惜，所以挺身而出，為徐欣瑩加油。

今天這場後援會總共有200多名交大校友齊聚一堂。前友訊執行長蕭蕃、中華民國大地工程技師公會理事長周揚國、民國黨縣議員參選人吳旭智分別擔任後援會長、副會長以及執行長。

他們今天分別送上粽子、蒜頭以及齒輪給徐欣瑩，祝福她高票當選，成為推動新竹建設的動力。

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