獨家》韓國瑜競選影片涉抄襲 成大校友怒控侵權

網友自發性替國民黨高雄市長參選人韓國瑜製作競選影片，曝光後部分媒體形容「賺人熱淚」，但創意根本來自抄襲，如大量抄襲成功大學學生會在2014年自製片段，連台詞都原文照念，引發當初製作影片的學生會成員不滿。（取自youtube）

2018-10-10 15:02

〔記者吳柏軒、葛祐豪／台北報導〕抄襲引不滿！網友自發性替國民黨高雄市長參選人韓國瑜製作競選影片，曝光後部分媒體形容「賺人熱淚」，但創意根本來自抄襲，如大量抄襲成功大學學生會在2014年自製片段，連台詞都原文照念，引發當初學生會成員不滿，呼籲即使二創也該引述來源，韓國瑜更該喝斥抄襲，提醒影片下架，以正社會視聽。

對此，韓國瑜陣營回應說，《韓國瑜─幫我回家》影片，是支持韓國瑜的網路義勇軍自費製作，「做成的版本在未公開前連韓陣營都不知道」，因此與韓國瑜無關，不清楚是否涉及抄襲。

韓國瑜參選高雄市長，對外表明競選經費不足，5日有網友替其製作參選影片，影片說明已聲明，內容全是是搜集很多本國或他國的廣告編篡剪接而成，若有侵權會下架，而影片曝光後，被部分媒體瘋傳播放，形容賺人熱淚，觀看次數截至今天下午也破54萬次。

然而所謂賺人熱淚的創意，其實都是抄襲，更涉及侵權行為。有成功大學第22屆學生會幹部投訴，批該影片中，在1分32秒到2分37秒，大量片段是成大學生會在2014年花10幾萬元製作的《1129，回家投票》影片， 學生影片1分半鐘的片段，就被韓的影片抄走1分鐘。

投訴學生還說：「就連台詞口白，都隻字未改，產生謬誤！」如學生影片故事背景是在成大求學的台北學子，需回家投票，故口白提及325公里，是台南到台北的距離，但韓競選影片照念，若要推算，台北到高雄距離實際應是359公里才是。

投訴學生批，如果這個網友註明出處作為非商業與營利用途，應該是可被接受的，但這部影片偏偏是未註明出處、又作為選舉（商業）用途，遑論有沒有經原出品單位同意使用，完全沒有尊重原著作者的智慧財產，並不是片頭聲明純屬巧合、敬請見諒就可以被豁免。

另外，投訴學生也說，雖影片是網友自製的自發行為，然而縱使影片的剪輯不是韓國瑜知情授意，他本人也應該出面喝斥這種抄襲行為，以正社會視聽。

韓國瑜競選影片

成大學生會返鄉投票影片