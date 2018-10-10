衝刺國政改革 總統：年改、非核家園、轉型正義不走回頭路

2018-10-10 11:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統在今日國慶演說上表示，改變是為了改正過去的錯誤，讓我們把國家交給下一代的時候，不會再有難以承擔的包袱。所以這兩年多來，我們全力衝刺國政的改革。國家要進步，就不能走回頭路。

總統並提到，年金改革不能走回頭路。因為我們不能讓每一個世代都陷入財務危機的懸崖邊緣。另外，總統強調，非核家園也不能走回頭路。這不只是為了核電廠所在的新北和屏東，更是為了世世代代的台灣人，能免於核災的威脅。

轉型正義更不能走回頭路。總統說，過去執政者犯的錯誤，現在的政府更要勇敢面對，透過釐清真相，記取教訓，民主才會向前跨大步。

總統強調，改革也許有陣痛，但是在十年、二十年之後，下一代會感到也會感謝我們此刻的選擇。這是考驗領導人意志的時刻，她會把這個重擔扛起來，帶領國家往正確的方向走。

總統也以這次國歌領唱的燈塔守護人為比喻說，台灣就是一個燈塔。我們的民主轉型，不僅照亮了自己曾經走過的黑暗，也為所有追求民主的人們，提供了暗夜中的光芒。所以，在香港、在中國大陸，以及在世界上各個角落，追求民主的朋友，請往台灣的方向看過來。台灣的民主，會照亮世界。

總統說，當世界看見台灣的美好，台灣就不會孤獨。我要告訴國際友人，這條路，我們會勇敢堅定地走下去！

總統強調，台灣的民主也許吵吵鬧鬧，但我們一向因台灣而團結，因團結而堅強。因為這個國家，屬於兩千三百萬人民，這個國家，要完整地傳給世世代代！