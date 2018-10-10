深藍「韓粉」亂造神 網友戳破韓國瑜泡沫

高雄市長選戰激烈，韓國瑜（左）、陳其邁（右）先禮後兵。（記者葛祐豪攝）

2018-10-10 15:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜，近期在網路聲量上造成旋風，但在號稱「韓粉」大本營的PTT政黑板，卻有網友質疑這根本是深藍「韓粉」亂造神，並戳破韓國瑜泡沫現象。

據觀察，PTT八卦版及高雄版的屬性較偏綠，但政黑板（HatePolitics）幾乎一面倒挺韓國瑜。網友Frankaze今天凌晨在政黑板，發表一篇「韓國瑜的泡泡？」文章，他強調自己是挺柯派，戶籍在高雄，也可能會投韓國瑜。

他強調，從韓國瑜粉絲團按讚數只有13萬研判，他覺得「韓國瑜這陣子的聲量，會是台灣政治人物史上最大的網路泡泡」。

Frankaze指出，目前真正稱得上「韓粉」的年輕人，大部分是較深藍的選民，一來韓國瑜終究是屬於國民黨的一份子，年輕人對國民黨明顯有疙瘩。

長期支持國民黨的年輕族群，比較傾向於不表態、怕丟臉，現在總算有一個稍稍說支持不會被笑的候選人出現，所以才會傾巢而出的洗版，想把風向帶起來。

Frankaze觀察說，其實中間選民跟年輕人，對韓國瑜是觀望中，並不全然信任他，不然不會大家沒有去幫他按讚的衝動。

他說，其實中間選民對於韓國瑜有疑慮，尚不願正面表達支持也是合理的，畢竟他是國民黨代表，也曾經在國會上用暴力來對待對手，這些都是他甩不掉的包袱。

Frankaze指出，網路上整天都是 「韓國瑜是柯文哲最好的北農總經理」 、「韓跟柯文哲很好」、 「韓跟柯文哲很像」，企圖利用柯的聲勢， 來混淆韓國瑜的人格特質跟選情。

他強調：「我不在這個時候出手阻止深藍韓粉亂造神，這些人還搞不清楚他們那樣大媽式的好意， 根本是在害韓國瑜，就像那些深綠獨派，以為他們的所做所為在幫民進黨一樣」。

其他網友有支持也有反對看法，有人說：「韓國瑜現在說穿最大問題，在於大家有不投陳其邁的理由，但沒有必投韓的理由，這才是他最大罩門」。

也有網友反駁說：「隨你怎麼說，高興就好，反正到時候票開出來就知道了」、「FB我從他2萬看到現在13萬，已經算成長快的了！」