陳其邁與社創企業家座談 承諾設10億地方創生基金

陳其邁（右二）與社創企業家座談，承諾設10億地方創生基金。（記者葛祐豪翻攝）

2018-10-09 23:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今天下午與社創企業家座談，他承諾將設10億地方創生基金拚經濟。

陳其邁今天下午出席立委余宛如舉辦的「社會企業巡迴小聚高雄場」，共有「格外農品」執行長游子昂、「睦工場」董事長趙偉伶、「看天田」董事長郭明賢等20多名社會企業家參與。

陳其邁表示，近年來政府積極推廣社會企業，社會企業透過商業模式，解決許多社會、環境的問題，而明年是地方創生年，中央將投入一定規模的資源，市政府要做好準備，應該設立單一窗口，來輔導地方創生的事宜。

陳其邁說，地方創生最重要的是資金、技術跟人才三個環節。未來要做好三者整合，地方創生才有未來。

陳其邁強調，未來擔任高雄市長，會設立10億元的地方創生基金，來幫助新創、微創、青創產業，其中會撥出一部分作為社會企業創新發展的資源。

立委余宛如表示，南北創業資源不均，高雄雖然擁有豐富潛力，但需要新的生態系點火，高雄需要的絕對不是摩鐵摩天輪、也不是賭場，而是為年輕人創造舞台。很高興陳其邁承諾未來將創業資源整合，架構新的資金動能，讓年輕人將創新能量帶回家鄉。