「葛特曼密訪民進黨」是假新聞 她嘆台灣被闇黑勢力操縱

網路上有人變造葛特曼拜會民進黨團照片，民進黨立委管碧玲痛批，台灣到底被一個怎樣的闇黑勢力操縱？（圖擷取自管碧玲臉書）

2018-10-09 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一張《三立新聞》的新聞畫面，稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」，但《屠殺》作者葛特曼的頭部卻很不自然，明顯為移花接木惡意變造，《三立新聞》也表示已經提告。對此，綠委管碧玲表示，「台灣到底被一個怎樣的闇黑勢力操縱？」

據《三立新聞網》報導，蔡英文2016年當選總統沒多久，前美國總統歐巴馬派遣前副國務卿伯恩斯（William Burns）來台，由時任AIT主席薄瑞光和AIT處長梅健華陪同拜會，蔡英文則由時任民進黨秘書長吳釗燮與前外交部長黃志芳陪同，並合影紀念。

原先照片中的人物由左至右分別是梅健華、伯恩斯、蔡英文、薄瑞光與吳釗燮，惡意變造的照片則將伯恩斯改成洪耀福、薄瑞光改為葛特曼，企圖混淆視聽。

對此，管碧玲在臉書貼出造假與真實的照片並表示，和假新聞、假資訊的對抗，要承擔被洗版的待遇，但對台灣的民主而言，這是持續的奮鬥！她再重申，假民意會導致假民主，台灣的資訊平台，已經被假消息插旗霸佔，政治人物沒有明哲保身的權利！

管碧玲說，會貼出比對照片是要說明，造假可以肆無忌憚的大到染指神聖的公投，小到連對葛特曼的不爽這樣的小東西，也要利用，也不放過，「台灣，到底被一個怎樣的闇黑勢力操縱？人民到底有沒有警覺民主的危機？」