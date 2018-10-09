不表達的自由？柯P公投不表態 時力參選人：市長您錯了

2018-10-09 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中表態支持反同，同時也要台北市長柯文哲表明自己對愛家公投的立場。柯文哲今（9）日被媒體問到此議題時不願表態，表示「人民有表達的自由，也有不表達的自由」。對此時代力量台北市議員候選人吳崢則表示：「柯市長您錯了」。

綜合媒體報導，柯文哲今日上午出席女孩日記者會，在會後受訪時不願對「愛家三公投」表達立場，柯文哲表示，公投是人民權利，他表達尊重，但人民也有不表達的自由，柯也指出在沒有在別人脅迫或逼迫之下去表達立場，才是最重要的。

對此吳崢今晚在臉書發文表示「柯市長錯了」，針對柯文哲提出的「人民有表達的自由，也有不表達的自由」，吳崢認為：「政治人物要為人民發聲，就必須要對政治議題表態。否則我們要怎麼檢驗政治人物？如何維持民主制度的存續？」而擁有極大政治權力的首都市長，講這樣的話就錯了。

吳崢也表示，公投是讓人民能夠表達意見的直接方式，而公眾人物、政治人物的表態，能夠給予付諸行動的公民更多支持。身為市長，理應對公共決策及各式政治議題表態，並勇於承擔。

吳崢更提到，在2016年柯文哲是願意對此議題表態的，上次參選時更呼籲其他對手「不要講屁話」，然而2018年的柯文哲，種種表現卻與當初不同。吳認為台北市一個國際化且多元的城市，不同族群和議題只會越來越多，若柯文哲持續不表態，將會使許多人對他感到失望。