共軍退將稱「個把星期攻下台灣」 律師嘲諷中客模式打臉

2018-10-09 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國《外交政策》（Foreign Policy）日前刊文指出，台海若爆發戰爭，結果會與北京所威脅的景況迥異，台灣可以贏打贏中國；一名中共解放軍退役中將王洪光則不服回嗆，稱「最多個把星期，我軍指戰員就能坐在台北街角喝凍頂烏龍茶了」。對此，常評論時事的律師林智群則大酸，「是當解放軍攻台跟中客一樣模式？」

王洪光日前投書中國官媒《環球時報》表示，「台海若爆發戰爭，台軍也就堅持個把星期」，表示準備攻台的解放軍部隊10幾年來「枕戈待旦，備戰等級極高」，若戰爭真的爆發，絕對不會讓台灣有足夠時間備戰，台灣軍方也不會在60天前就獲知消息，他還宣稱「真要打的話，也就是十天半個月的準備」、「最多個把星期，就能坐在台北街角喝凍頂烏龍茶」。

對此，林智群在臉書嘲諷表示，「所以現在解放軍到台灣來，就是大家在營區排隊上飛機（東方航空），後一團一團飛來，跟中客一樣模式就對了？」他說，在王洪光的認知裡，原來現代高科技已可以讓登陸戰變得如此簡單，「沿海部隊不用集結，飛彈、戰鬥機不用先戰過一輪，軍艦不用出動，完全不用管制空權、制海權，後勤也不用補給？」

「反正全世界包括美國都會被矇在鼓裡，一覺醒來台灣就被解放了？」林智群強調，假設戰爭如此簡單，他還真的希望王洪光能擔任攻台總指揮，「有他在，事情會簡單很多！」另外他也提供對方一個最簡單喝烏龍茶的方式，「上網訂個機票旅館，就可以飛來台灣了，如果你可以接受那個國旗還是青天白日滿地紅的話」。