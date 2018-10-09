控柯P與中共掛勾 獨派上演「習大大授旗」行動劇

台灣國辦公室等獨派團體聚集台北市政府，指控台北市長柯文哲與中共掛勾。（記者黃建豪攝）

2018-10-09 15:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣國辦公室等獨派團體，今天下午聚集台北市政府大門口，上演「習近平授柯文哲戰旗」行動劇，高呼「選柯文哲就是挺習近平」等口號，稱台北市長柯文哲就是中國國家主席習近平心目中的「柯特首」，呼籲民眾在11月24日選戰投票日當天，用選票讓柯文哲下台，並支持民進黨台北市長參選人姚文智。

獨派團體於下午2時28分在北市府前上演的行動劇，由戴著習近平面具的成員說著「台北交給你，台灣也交給你」後，將中國五星旗授予戴著柯文哲面具的成員，並回應「兩岸一家親，我辦事你放心」，其他成員也戴著柯市府官員陳景峻、藍世聰，與幕僚蔡壁如、劉奕霆、黃瀞瑩等人的面具。獨斷團體期間也喊出「只要綠姚、不要紅柯」的口號聲援姚文智。

台灣國辦公室創辦人王獻極指控，前總統馬英九向中國輸誠，但引不起習近平的青睞後，挾著高人氣的柯文哲，憑著媚中又害台的賣力演出，正好滿足習近平吞併台灣的想法，使得柯文哲成為習心目中的柯特首。

王獻極還說，習近平在11月24日大選投票之前，將會動用中共的所有資源，或明或暗以各種方式替柯文哲助選。而類似這樣的說法，於上週末民進黨舉辦的中正、萬華區後援會成立授旗授證大會期間，姚文智致詞時就曾經說過。