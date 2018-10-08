立院擋前瞻、縣市卻要補助...綠委轟國民黨「兩套標準」

交通部長吳宏謀8日列席立院交通委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2018-10-08 10:16

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院會9月退回前瞻基礎建設第二期特別預算案，綠營立委質疑藍營「兩套標準」。立委鄭寶清今天質詢時表示，國民黨縣市長候選人均提出加強軌道建設，在立院卻堅決反對前瞻建設，要求交通部長吳宏謀表態支持。

今天包括台北市、新北市等4縣市相關局處，面對鄭寶清質詢，均認為應支持軌道建設。但鄭寶清質疑，各縣市均提出加強軌道建設，但前瞻建設第二期遭擋，國民黨堅決反對前瞻軌道建設，使出灑米粉、丟水球「鏗鏗鏘鏘」，但檢視台北市長候選人丁守中、新北市長候選人侯友宜等人，卻都說要發展軌道建設。

他也點名，台中市長候選人盧秀燕說中央預算太少、彰化縣長候選人王惠美則要求高架化與捷運，花蓮縣長候選人徐榛蔚則要求前瞻建設納入花蓮─吉安。

吳宏謀回應，軌道建設是交通動脈，具有安全、穩定、運量高等優勢，先進國家一定要發展，應該不分政黨都要支持，對國家發展非常重要，不能有兩套標準，應該全力支持。鄭寶清呼籲在野黨大力支持民生建設應。

至於各縣市紛紛要求交通部補助，吳宏謀說，補助皆都有一定標準，各縣市一視同仁，根據財力級距、包括離島、偏鄉都有不同。