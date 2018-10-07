綠選將批韓國瑜經不起檢驗 只會轉移焦點

2018-10-07 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜今在「左楠後援會」造勢場合批評綠營新人，民進黨鳳山市議員參選人林智鴻表示，韓國瑜經不起檢驗，只會透過言語污衊、轉移焦點，而同黨議員也都不敢正面回應是否支持高雄蓋賭場，只敢對講出事實的人喊告，全黨上下在高雄大肆唱衰卻心虛至極。

林智鴻日前才在鳳山自由路懸掛「韓國瑜支持賭場打壓母語」看板，質疑國民黨議員對於賭場與母語政策的態度，他表示，韓國瑜說新人沒有問政經歷只會抹黑，這句話其實可以送給韓國瑜自己。

林以自己為例，在高雄從基層做起，已深耕高雄15年，不論是議會、國會助理時期、市府幕僚時期乃至參選時期，協助多項基層建設與興利法案，成績有目共睹。

他說，反觀韓國瑜，未在高雄流過一滴汗，只會到處唱衰高雄「噴口水」，無論對高雄的感情，或者對高雄的建樹都不如一個議員參選人，還打算要把賭場放在高雄，韓究竟有何資格說三道四？

林智鴻說，與韓國瑜同黨的市議員參選人，也如法泡製「韓」式戰法，不敢回應是否支持高雄蓋賭場，開記者會也只敢躲在前議長許崑源背後，不發一語，不願向大眾交代對於賭場的看法，完全不是負責任的議員應該有的態度。

林智鴻分析，韓國瑜會毫無理據地說民進黨新人「一代不如一代」，完全是因為綠營年輕新人如「高雄青連線」近幾波攻勢，已打中韓國瑜與藍營民代的痛腳。

他說，反觀韓國瑜不思檢討、繼續硬拗他過去所主張的賭場與母語政策，藍營民代則普遍避談此事，不只凸顯藍營才是「一代不如一代」，還「兩代攜手惡搞」！

林智鴻將繼續向國民黨議員參選人提問「是否支持高雄設賭場」，透過鍥而不捨的提問，讓高雄市民看清這群人的立場。