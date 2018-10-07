這不是祭品文 卻有700份雞排......

炸雞來了，這是彰化秀水鄉長參選人梁禎祥競選總部成立提供的點心。（記者劉曉欣翻攝）

2018-10-07 18:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕滿滿的炸雞！足足有700份！竟然出現在彰化秀水鄉長參選人梁禎祥競選總部成立大會上，要提供給支持民眾當作餐點！

彰化縣民進黨政壇戰將梁禎祥爭取秀水鄉長連任，選在今天下午成立競選總部，梁禎祥在政壇資歷完整，成立大會的主持人由縣議員賴清美、林士堅來擔任，暖場主持由梁禎祥服務團隊的鄉代表陳鑲萍、梁淑絹，以及秀水鄉代參選人藍駿宇、黃麒緯擔任。

梁禎祥說，以往綠營政見場或競選總部的戰鬥餐，大多是炒米粉，今年因為有在地的冷凍肉品業者贊助700份雞排，因此，也讓今年的戰鬥餐多了飄香的炸雞味，雖然許多高齡長者咬不動，但是小朋友都很愛，還有疼孫的阿公阿嬤要帶回去給孫子吃。

梁禎祥說，當競選總部成立大會出現炸雞，許多年輕人都反應說「沒想到，不是祭品文也有好多炸雞」，他才知道年輕世代網路語言，常常把雞排與珍奶當作是許願的祭品，而所許願望的發文就稱祭品文，沒想到，小小炸雞，竟然跟年輕世代有了聯結，令人非常驚喜。