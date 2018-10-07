花蓮新住民選票 各方搶攻提政見

2018-10-07 14:14

［記者王峻祺／花蓮報導］搶攻新住民選票！花蓮縣新住民人口數近8000人，新住民選票可觀，成為各陣營不可忽視的票群之一，民進黨縣長參選人劉曉玫提四大政見，將「設立單一服務窗口」專責處理行政庶務；國民黨縣長參選人徐榛蔚則擬推「服務平台」，給予就學、就業及就醫上的輔助。

目前全台新住民人口數逾50萬人，超過20萬人具有投票資格，正式成為台灣第5大族群；花蓮除有縣長參選人瞄準新住民選票，推出各項友善新住民政策外，縣議員、鄉代參選人也相繼號召新住民姊妹、兄弟，成為地方輔選生力軍。

由立委蕭美琴主持的「新住民花蓮教育巡迴論壇」剛落幕，關心新住民與新二代的教育議題再度成為花蓮各參選人關注焦點，劉曉玫今提四大新住民政見，欲成立新住民單一服務窗口、設立新住民聚會場所、提供新住民法律課程及邀擔任講師分享母國文化等，讓新住民真正與民眾「接上線。」

劉曉玫說，新住民融入台灣的適應期往往動輒多年，但若有通曉英、日語、東南亞各國語言的人員進行協助，就能縮短時程，即時處理複雜行政庶務，加上設立專屬聚會場所，也能排解思鄉之情，並開設法律與風俗文化等相關課程，讓新住民盡快融入，對花蓮產生歸屬感。

徐榛蔚則以「人」為本，針對新住民擬推「移民故鄉」。她說，為扶植新住民文化開枝散葉，未來預計成立新住民服務平台，給予就學、就業及就醫輔助，打造新移民故鄉，成為花蓮的「馨活力」。

以社工參政、無黨參選的花蓮縣第一選區縣議員參選人楊華美，4年前初試啼聲雖落選，但獲2378票的高民意被外界視為「黑馬」，今年捲土重來，在地球公民基金會、黑潮海洋文教基金會等社團和新住民姊妹們的相挺下，完成登記參選、呼聲極高；台灣國際家庭互助協會花蓮工作站主任王淑娟，長期投入公共事務，關注新住民政策，今年也投入參選吉安鄉第二選區鄉民代表，備受新住民家庭肯定。