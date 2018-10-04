網軍發威？《屠殺》版遭狂洗1星評價 葛特曼被留言狂罵

最近在台灣飽受爭議的伊森‧葛特曼著作《屠殺》（The Slaughter）英文版，在網購平台亞馬遜（Amazon）上這兩日突然湧入許多網友留下1星評價。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-10-04 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕最近在台灣飽受爭議的伊森‧葛特曼（Ethan Gutmann）著作《屠殺》（The Slaughter）的英文版，在網購平台亞馬遜（Amazon）上這兩日突然湧入許多網友留下1星評價，讓該書的評價掉到3.2顆星，超過1/3都是1星。

在本月2日來台開記者會，並指稱北市長柯文哲是「Liar」（騙子）之後，伊森‧葛特曼2014年出版的著作《屠殺》英文版，在網購平台亞馬遜上，湧入了相當多的網友留下1星評價，讓該書的評價變成3.2顆星，有多達34%的評價都是1星。

不少網友在留言中直指葛特曼才是「Liar」，「當作者指控書中唯一具名的受訪者是『Liar』，你還期待這本書的真實性多高？」、「葛特曼為了賣書及潤飾他的故事，在許多書中的細節上說謊」，抨擊這本書「根本是小說」，質疑葛特曼寫作的真實性，還有網友批評作者「是1名糟糕的作者、不專業的記者」，對葛特曼及他的著作罵聲連連。