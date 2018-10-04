洪耀福澄清葛特曼和民進黨無關 柯P：我不相信

柯文哲今下午到華山文創園區出席雜學校開幕記者會。（記者楊心慧攝）

2018-10-04 15:51

〔記者楊心慧／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）日前在台召開記者會，指台北市長柯文哲是「Liar」，讓柯文哲不滿提告，外界質疑葛特曼來台與民進黨有關，民進黨秘書長洪耀福今再度重申，葛特曼來台百分之一萬和民進黨無關，並強調「柯文哲會相信我」，但柯文哲今下午到華山文創園區出席雜學校開幕記者會，被追問是否相信洪？柯文哲回應：「我現在不肯相信了！」

洪耀福今重申，此事與民進黨「百分之一萬沒有關係」，民進黨不會主導、炒作此事，民進黨在裡面沒角色，台北市長選舉應回歸市政與人選討論，別模糊焦點，更強調「我相信柯文哲會相信我說的話。」

柯文哲今下午到華山文創園區出席雜學校開幕記者會，在前往會場時，被媒體圍住追問，洪耀福說整件事和民進黨沒關係一事，他再度表示「重點不是我相不相信，是台灣人民相不相信」，媒體繼續追問是否相信洪？柯忍不住脫口而出：「我現在不肯相信了！」

由於原本葛特曼打算拜會立法院，後來卻取消，有媒體問是否覺得藍綠擔心影響選情避會葛特曼？柯說：「沒有人敢沾到他了啊」。至於柯是否主動到台大醫學倫理委員會說明？他則說：「以前我是台大醫學倫理委員會的委員」，隨即步入會場。