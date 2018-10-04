藍公投連署集團性造假？ 洪耀福嗆賭：打電話抽樣...

2018-10-04 14:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕中選會認定國民黨立委盧秀燕領銜的反空汙空投有過多死人連署，提出刑事告發。民進黨秘書長洪耀福今表示，從種種跡象來看，合理懷疑國民黨是集團性、系統性造假，只要去查核，一定相當高比例的人連自己有連署都不知道。他並公開向國民黨「嗆賭」，「若敢說他們都是有連署，我們來抽樣打電話」，國民黨可以找黨副主席曾永權，跟他來個「洪半仙對王祿仙」。

洪耀福表示，過去民進黨發動公投連署，都是耗盡全黨精力，他很納悶，這次國民黨發動公投連署，基層都未動員找人連署，卻跑出這麼多連署書，是很奇特的事情。從種種跡象來看，可以合理懷疑國民黨是「集團性、系統性造假」。

洪耀福表示，修法將公投門檻降低，就是希望透過公投展現直接民主，但若有人用造假方式破壞民主，是很可恥的事。以國民黨組織實力，只要認真，連署根本不是問題，但國民黨連這些都不肯做，讓人覺得可恥、看不起。他並諷刺，國民黨也提修法，要求「政黨提公投案可以不要連署」。

洪耀福表示，公投法對於系統性造假有漏洞，民主漏洞應該補正，否則對其他人不公平。國民黨長期習慣不公平競爭，現在連公投都要要假，利用不公平競爭享受特權，對別人就是傷害。任何民主、制度都有漏度，一個泱泱大黨老鑽漏洞，這樣政黨應該檢討。