葛特曼專訪二》花7年調查中共摘器官惡行 盼焦點別都在柯身上

葛特曼專訪。（記者羅沛德攝）

2018-10-04 00:00

〔記者吳亮儀／專訪〕「台灣很自由，講甚麼話都不用擔心，這是我覺得最棒的地方」，伊森‧葛特曼接受記者專訪時說，昨天（2日）開完記者會後，晚上他在餐廳吃飯時聽到很多人在討論，各種意見都有，並開始討論，這是他最希望見到的。

這是葛特曼第五次來台灣，他不斷向記者強調，他完全不想涉入台灣選舉，他來的目的是想將中共活摘器官的惡行廣為周知，也不希望因牽扯到台北市長柯文哲而蓋掉了本來的目的，「我的書幾乎所有的篇章都在講我對活摘器官的調查和研究，柯醫師的部分僅占一點」。

許多人認為，葛特曼道德標準太高、連柯文哲去參加葉克膜研討會也不能接受，他對於人權的堅持可能來自他的家庭。葛特曼說，他的父親是猶太人，在二次大戰時是海軍水手，服役期間偷偷協助了許多以色列人，甚至曾為此坐過牢。

《屠殺》一書花了葛特曼七年時間調查和寫作，但他認為，目前法輪功的處境仍難以引起全世界關注，「台灣和中國一樣說中文、也了解文化，會比我更適合也能更深入調查中共迫害人權的事情」。

葛特曼說，所有國家的人包含台灣，都不該去中國接受器官移植，而台灣目前也已經有很好的制度，要求在國外接受器捐移植者得要交代在哪裡做的，以釐清來源，且有許多嚴格法規規定醫師不能仲介做器官移植，他甚至認為，若不交代清楚在哪裡做的手術，病患回台灣後根本不該給予抗免疫藥物（接受器官移植後須定期服用）。

葛特曼也認為，台灣在國際上遭到中國持續打壓，像世界衛生組織（WHO）等單位都無法參與，對世界來說是非常大的損失，因為台灣能在防止器官活摘、保護法輪功等遭迫害的人士等方面提供非常大的幫助。

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