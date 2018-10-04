葛特曼專訪一》選舉年一封針對柯文哲的電郵 讓他大罵柯騙子

葛特曼專訪。（記者羅沛德攝）

2018-10-04 00:00

〔記者吳亮儀／專訪〕適逢台灣選舉年，數月前，一封電郵寄給《屠殺》作者伊森‧葛特曼，附件的內容讓他大為吃驚和憤怒，對於曾經幫他出書揭露中國共產黨活摘法輪功學員和維吾爾族人器官的醫師柯文哲、現任台北市長，葛特曼對柯的感覺從敬重丕變為「騙子（Liar）」。

葛特曼三日接受本報記者專訪、並解釋這轉變。他在今年收到一封電郵，附件有二○○八年柯文哲醫師參加在中國舉辦的「第四屆全國心肺移植高級研討會暨首屆ECMO培訓班」，參與以及和柯文哲合照的這些醫師都是他調查過、毫無疑問長期活摘器官的人。但電郵是誰寄給葛特曼？他不願透露。

葛特曼非常激動，說：「你（指柯文哲）去中國可能基於好的動機，但當你知道那些人會將葉克膜拿來做活摘器官的工具，你就該退出、並講出來。」、「你仍和他們在一起，這是你最大的問題。」

葛特曼說，他知道柯文哲已經沒再動手術，且想透過推廣葉克膜拯救生命，但強調「那在民主國家如美國、澳洲、日本和台灣是救命工具，但在中國就是大問題」。

葛特曼說，他看到這培訓班的內容、名稱和照片，毫無疑問這些人會將葉克膜用在器官移植，他形容「簡直像被打了一巴掌」、「下巴都掉下來」。他憤恨地說：「這些中國醫師不在乎人命，只在乎利益，部分被裝上葉克膜的人器官價值可高達卅五萬美元。」

葛特曼沒有指稱柯文哲有活摘器官、也不認為柯是收錢的掮客（Broker），但認為柯扮演了中間的角色。葛特曼也說，他在二○一二年於美國國會中作證時提到的台灣外科醫師提供的活摘器官內容，就是指柯文哲。

台灣法輪功上月曾發布聲明，強調在他們的調查中，柯文哲從未涉入摘取法輪功學員的器官。對此，葛特曼認為，法輪功內部其實意見也很多，他可以理解要指控柯文哲可能很敏感，因為他是市長、未來或許是總統，因此會講一些比較中立的話。

不過，葛特曼強調，他來台灣主要是想宣傳中共活摘器官的惡行，並不是針對柯文哲。他說，台灣有非常好的民主制度和言論自由環境，也有發達的媒體和出版空間，他了解他的書無法在中國境內出版，但或許有一天會以像是禁書的方式私下廣為流傳，「即時我收不到一毛版稅也沒關係，告知所有中國人關於中共的惡行，是我的夢想」。

對於柯文哲表示，若不道歉就會提告，葛特曼表示，要和出版社、律師討論一下，最後說：「要告就去告吧！」

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