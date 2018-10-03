批民進黨非核家園立場搖擺 侯友宜這樣說…

2018-10-03 20:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今晚出席記帳士公會餐敘，致詞時不忘批評民進黨的非核家園立場搖擺，前後浪費幾千億元公帑。他說，參選只為了一個價值，就是國家，也要為新北市好好打拚。

侯友宜指出，他是公務員出身，公職生涯一步一腳印，一路爬升到最高14職等，警校教導他，遇到事情要說到做到、擔起責任，國家第一，一輩子守護正義、榮譽。他說，台灣不要認顏色，要認是非、善惡，對的事情要堅持。

話鋒一轉，侯友宜說：「有時候政黨在講一個立場，我都百思不解」，有理想性的非核家園，換了執政黨又重啟核電，然後核四追加預算，又把燃料棒送回美國，台灣的經濟浪費好幾千億元，他認為，台灣應該團結，不該製造對立、衝突，有目標及願景勇敢往前走。

侯友宜強調，他參選要選擇一種價值，是團結台灣的價值、國家的價值、勇敢執行正義的價值，台灣人忠厚的力量就是正向的力量，台灣只有一個立場，就是國家立場，自己沒有顏色，只有一個顏色，就是國家的顏色。「國家是我們所愛的，很多人都忘了，我們只有一個國家，團聚在國家底下才有力量。」

侯友宜說，選舉不用罵來罵去，把政見說給別人聽，新北市長朱立倫8年來創造許多好的政策，包括公共托育中心、公共托老中心、三環三線及國民運動中心等，老縣長14年前沒做過這些東西，時代要與時俱進，接棒的人要比前面的人做得更好，發揚光大。