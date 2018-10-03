心臟外科醫談器捐風暴 蘇上豪：我選擇相信葛特曼

2018-10-03 17:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲器官移植爭議持續疑燒，《屠殺》一書的作者葛特曼，昨特別到台灣開記者會說明，他還直接說柯文哲是一個騙子。對此柯文哲怒嗆說原本不想理他，但指控他是騙子太嚴重，要葛特曼解釋清楚並在24小時內道歉，不然就要告他。

博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪今在臉書貼文，以「柯醫師仲介器官移植的疑雲-為何我選擇相信伊森‧葛特曼」開講，解釋他何以比較相信伊森‧葛特曼的原因。他表示自己想戴上鋼盔，談談最近很火紅的話題，就是柯市長在伊森‧葛特曼「屠殺」一書中被描繪成「仲介器官移植」的形象，因為其中有個行家的術語，它和器官移植「等候者」有很大的關係。

蘇上豪首先介紹《屠殺》一書，並談及柯文哲在該書中扮演的角色，接著自問自答：「相信大家都有相同的疑問：柯醫師最後到底有沒有安排病人去對岸器官移植呢？根據伊森在「屠殺」一書中的說法，他『set an appointment（安排預約）』，看起來隱晦，但講白一點， 就是『Yes』！」

蘇上豪指出，對比「屠殺」一書的內容，伊森在2012年在美國國會聼證會上的證辭更加露骨，因為他強調在兩人祕密會談中，柯醫師告訴他，自己多年來曾經帶了好幾個「老邁（Aging）」的病人去大陸做器官移植。

蘇上豪特別強調這句「老邁」的關鍵，因為只有從前面他對器官移植的相關解說，大家一定知道其中的「眉角」。處在臺灣那個年代的柯醫師知道，超過65歲等待移植的病患，在健保局的名單裡，不僅被排除在外，即便幸運有器官，大抵可能是被「很多」年輕等待器官移植病人拒絕過的「邊緣品」，勉強接受用那個做器官移植手術，可能死得更快。

所以柯市長和伊森到底誰說謊？蘇上豪認為葛特曼不僅出書爆料，還在至少三個國家的國會聽證會上發誓做證，葛特曼說謊的機率是微乎其微，「所以你會說我指控柯市長說謊嗎？」蘇上豪表示那倒也未必，最有可能是玩「文字遊戲」，他只有「私下安排」，不會明目張膽去仲介器官買賣，關於這點和兩岸器官移植仲介的黑暗面有關。

蘇上豪直言，轉介的醫師根本不用親自帶去大陸。大抵是由掮客帶著他們及家屬，去「安排」好的醫院比對死刑犯，等待執行死刑後再做器官移植，回臺灣再到有合作的醫師那????做追蹤，如此才算是有「品質管控」的服務，轉介醫師得到那些不可能查到記錄的「感謝金」和「仲介費」，才符合潛規則 。

蘇上豪說，這種事是不能公開的祕密。「以我為例，雖然沒有去過大陸接觸這些「關鍵人士」，但十多年前也有「掮客」來遊說過，希望我可以替他們轉介手上等待器官的病人，到大陸去做移植－我不曾答應，因為賺這種錢良心如何安寧？」