國民黨行動中常會基隆舉行 吳敦義勉謝立功勇敢出擊

2018-10-03 14:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨主席吳敦義今天下午到基隆召開行動中常會，吳敦義說，蔡英文政府執政不力，現在阿里山、墾丁、花東遊客都下滑，不拚經濟只會政爭，期許年底地方選舉從基隆台灣頭贏到台灣尾，2020年國民黨重返執政，撥亂反正。

吳敦義也當場為國民黨基隆市長參選人謝立功繫上拳擊手套，盼他勇敢主動出擊，謝立功說，他現在的民調穩定上揚，規劃掃街、成立後援會等基層動員越來越強，營造團結氣勢凝聚向心力，呼籲大家年底一定要出門投票，讓基隆成為宜居城市。